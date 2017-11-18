Friday Night Flights Full Episode 11-17-2017

PORTSMOUTH, Va. (WAVY) — It’s a special playoff edition of Friday Night Flights. Bruce Rader has all the scores and highlights on WAVY.com.
CLASS 6A REGION SEMIFINALS
WOODSIDE 10
LANDSTOWN 14
OSCAR SMITH 31
OCEAN LAKES 6
CLASS 5A REGION SEMIFINALS
HAMPTON 6
SALEM 7
NANSEMOND RIVER 35
INDIAN RIVER 21
CLASS 4A REGION SEMIFINALS
DEEP CREEK 13
LAFAYETTE 42
SMITHFIELD 14
KING’S FORK 37
CLASS 3A REGION SEMIFINALS
LAKELAND 13
YORK 18
HOPEWELL
PHOEBUS (SAT.)
CLASS 2A REGION SEMIFINALS
GREENSVILLE 0
POQUOSON 49
CLASS 1A REGION SEMIFINALS
WASHINGTON & LEE 20
SUSSEX CENTRAL 44