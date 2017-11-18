Friday Night Flights Full Episode 11-17-2017

WAVY Sports Desk Published:
An Oscar Smith player celebrates after topping Ocean Lakes in a regional playoff game in 2017.

PORTSMOUTH, Va. (WAVY) — It’s a special playoff edition of Friday Night Flights. Bruce Rader has all the scores and highlights on WAVY.com.

CLASS 6A REGION SEMIFINALS
WOODSIDE 10
LANDSTOWN 14

OSCAR SMITH 31
OCEAN LAKES 6

CLASS 5A REGION SEMIFINALS
HAMPTON 6
SALEM 7

NANSEMOND RIVER 35
INDIAN RIVER 21

CLASS 4A REGION SEMIFINALS
DEEP CREEK 13
LAFAYETTE 42

SMITHFIELD 14
KING’S FORK 37

CLASS 3A REGION SEMIFINALS
LAKELAND 13
YORK 18

HOPEWELL
PHOEBUS (SAT.)

CLASS 2A REGION SEMIFINALS
GREENSVILLE 0
POQUOSON 49

CLASS 1A REGION SEMIFINALS
WASHINGTON & LEE 20
SUSSEX CENTRAL 44

 