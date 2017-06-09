State semifinals recap in high school baseball, softball and soccer

WAVY Sports Published: Updated:

(WAVY) – Nearly 20 teams in baseball, softball and soccer played in state semifinal games on Friday. Get the scores and highlights only on WAVY.com.

6A BASEBALL SEMIFINALS:
Cox 4
Patriot 1

Western Branch 3
Oakton 1

5A BASEBALL SEMIFINALS:
Briar Woods 6
Menchville 1

4A BASEBALL SEMIFINALS:
Liberty Christian 7
Great Bridge 4

1A BASEBALL SEMIFINALS:
Auburn 5
Windsor 1

6A SOFTBALL SEMIFINALS:
Osbourn Park 3
Grassfield 2

James Madison 13
Kellam 1

5A SOFTBALL SEMIFINALS:
Atlee 7
Nansemond River 1

3A SOFTBALL SEMIFINALS:
Brookville 5
York 0

Warhill 2
Patrick County 0

1A SOFTBALL SEMIFINALS:
Mathews 1
Patrick Henry 0

5A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Briar Woods 1
Nansemond River 0 (3 OT)

3A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Blacksburg 2
Tabb 0

1A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Galax 4
Northampton 1

6A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Kellam 1
James Madison 0

Yorktown 3
First Colonial 1

5A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Albemarle 4
Maury 0

4A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Salem 6
Jamestown 1

Jefferson Forest 2
King’s Fork 1 (PK)