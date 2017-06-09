State semifinals recap in high school baseball, softball and soccer

(WAVY) – Nearly 20 teams in baseball, softball and soccer played in state semifinal games on Friday. Get the scores and highlights only on WAVY.com.
6A BASEBALL SEMIFINALS:
Cox 4
Patriot 1
Western Branch 3
Oakton 1
5A BASEBALL SEMIFINALS:
Briar Woods 6
Menchville 1
4A BASEBALL SEMIFINALS:
Liberty Christian 7
Great Bridge 4
1A BASEBALL SEMIFINALS:
Auburn 5
Windsor 1
6A SOFTBALL SEMIFINALS:
Osbourn Park 3
Grassfield 2
James Madison 13
Kellam 1
5A SOFTBALL SEMIFINALS:
Atlee 7
Nansemond River 1
3A SOFTBALL SEMIFINALS:
Brookville 5
York 0
Warhill 2
Patrick County 0
1A SOFTBALL SEMIFINALS:
Mathews 1
Patrick Henry 0
5A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Briar Woods 1
Nansemond River 0 (3 OT)
3A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Blacksburg 2
Tabb 0
1A BOYS SOCCER SEMIFINALS:
Galax 4
Northampton 1
6A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Kellam 1
James Madison 0
Yorktown 3
First Colonial 1
5A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Albemarle 4
Maury 0
4A GIRLS SOCCER SEMIFINALS:
Salem 6
Jamestown 1
Jefferson Forest 2
King’s Fork 1 (PK)